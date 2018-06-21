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Vaftiz töreninde skandal… Çileden çıkan rahip öyle bir şey yaptı ki…

Fransa'da bir vaftiz töreni sırasında ağlayan bebeği tokatlayan rahip sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
android-time 16:11 21 Haziran 2018
Haberler Dünya
Fransa'da bir vaftiz töreni sırasında ağlayan bebeği tokatlayan rahip sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya son günlerde bir vaftiz töreninde çekilen görüntülerle çalkalanıyor. Fransa’da bir kilisede yapılan törende, annesinin kucağında görülen bebeğin ağlaması bir türlü durdurulamıyor.

Bebeği vaftiz edecek olan rahip, önce çocuğu sakinleştirmek için girişimde bulunuyor. Bir süre sonra kontrolünü kaybeden rahip, bir türlü ağlaması kesilmeyen çocuğa tokat atıyor. Çocuğu sarsan ve boğazını da sıkan rahip, kilise görevlileri tarafından aileden uzaklaştırılıyor.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu, rahibe tepki gösterirken, yaptığı davranışın kabul edilemez olduğu konusunda birleşti.

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