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Ve anlaşma tamam! Ülkenin adı değişiyor…

Yunanistan ve Makedonya Dışişleri Bakanları, Makedonya'nın isim değişikliğini resmiyete bağlamak için bir araya geldi. Bakanlar, değişiklik konusunda mutabakata vardı.

Sozcu.com.tr
android-time 11:59 17 Haziran 2018
Haberler Dünya
Ve anlaşma tamam! Ülkenin adı değişiyor…
Yunanistan ve Makedonya Dışişleri Bakanları, Makedonya'nın isim değişikliğini resmiyete bağlamak için bir araya geldi. Bakanlar, değişiklik konusunda mutabakata vardı.

Bir süredir gündemde olan Makedonya’nın isminin değiştirilmesinde son perdeye gelindi. İki ülkenin başbakan ve dışişleri bakanları Yunanistan’ın kuzeyinde bulunan Prespa Gölü’nde bir araya gelerek ön anlaşmayı imzaladı. Anlaşmaya göre Makedonya’nın adı bundan böyle “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olacak.

Yunanistan’da son olarak muhalefetin isim değişikliği ile ilgili verdiği gensoru reddedilmişti. Makedonya’da ise Cumhurbaşkanı Corge İvanov da isim değişikliğine onay vermeyeceğini açıklamıştı.

Anlaşmayla 25 yıldır donan iki ülke ilişkilerini ve yapıcı olmayan ihtilafı geride bıraktıklarını belirten Çipras, “İki tarafın da çıkarına olan ve değerlerine saygı duyan bir anlaşma ortaya koyduk. Halklarımıza dönerek, ön yargısız bir şekilde anlaşmayı okuyup desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: android-time 14:0017.06.2018
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