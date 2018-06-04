Ve kritik gün geldi!

Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik gün geldi çattı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geliyor. Görüşmenin kilit konusu ise Menbiç. Tarafların, Ankara'da varılan mutabakatı anlaşmaya dönüştürmesi bekleniyor.

Türkiye ile ABD, Menbiç konusunda yaşanan krizi aşmak için oluşturdukları ortak çalışma grubunun toplantılarını tamamladı. Şimdi ise dışişleri bakanları düzeyinde anlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağı noktasına gelindi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, ortak çalışma grubunun 25 Mayıs'ta Ankara'da yaptığı toplantının ardından Ankara-Washington hattında gerginliğe neden olan Menbiç konusunda izlenecek yol haritasının ana hatlarının belirlendiği taraflarca yapılan ortak açıklamayla duyuruldu. Ancak bu açıklama bile tarafların gerçekten anlaşıp anlaşmadıklarına ilişkin meraklı soruları bitirmedi. Öyle ki Ankara'da hükümet yetkililerince dillendirilen “Anlaşma sağlandı” mesajlarına Washington yönetiminin “Henüz anlaşma yok, görüşmeler sürüyor” yanıtıyla karşılık vermesi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun mevkidaşı Mile Pompeo ile yapacağı görüşmeyi daha da kritik hale getirdi. Görüşmenin özellikle Suriye konusunda bir “kilometre taşı” olacağını belirten Türk Dışişleri yetkilileri, bir yol haritası üzerinde durulduğunu ancak bu haritanın bir anlaşmaya dönüşmesinde görüşmeden çıkacak kararların belirleyici olacağına dikkat çekiyor.

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Üç aşamalı plan

Ankara, Menbiç konusunda tarafların vardığı mutabakatın üç aşamalı bir planı içeren anlaşmaya doğru ilerlediği yönündeki görüşünü koruyor. Bu plana göre de; PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG'nin, Türkiye ile ABD'nin anlaşmasını takip eden bir ay içinde bölgeden çekilmesi öngörülüyor. Planın ikinci aşamasında anlaşmayı takip eden 45 günün sonunda Türkiye ile Amerika'nın Menbiç'te ortak denetime başlaması var. Üçüncü aşamada ise anlaşmayı takip eden iki ay içinde Menbiç'te yerel unsurlarla yönetimin kurulması hesaplanıyor. Çavuşoğlu'nun Pompei görüşmesinde Amerika'dan YPG'ye silah yardımını kesmesini ve bundan sonraki süreçte de Türkiye ile ortak hareket konusunda Ankara'ya garanti vermesini isteyeceğini belirten Türk Dışişleri yetkilileri, Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeyi konusundaki endişelerinden kurtulmaya kararlı olduğuna dikkat çekiyor.

Çavuşoğlu Washington’da iftara katıldı

AA’da yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yapacağı görüşme için geldiği ABD’nin başkenti Washington’da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Amerika Diyanet Merkezi’nde (DCA) düzenlenen iftar programına katıldı.

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“Dönüm noktası olabilir”



Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, “Fırat'ın doğusunda Münbiç konusunda yarın iki bakan olarak onayını verdiğimiz zaman bunu uygulamaya başlayacağız. Bu ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olabilir.” değerlendirmesini yaptı.

F-35’ler konusunda da ABD Kongresi’nde Türkiye aleyhtarı bir hava oluştuğuna işaret eden Çavuşoğlu, “S-400’ler konusunda da ABD ile aramızda bir gerginlik oluşmuş durumda. Ancak biz önce ABD’den ve müttefiklerimizden bu sistemleri almak istedik. Ama satmadılar. Biz de Rusya’dan almak durumunda kaldık. Eğer ABD bize bunları satmaya hazırsa, biz müttefiklerimizden de almak isteriz.” diye konuştu.

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“Suriye’de siyasi çözüm için çalışıyoruz”

Bir soru üzerine Türkiye ile ABD arasındaki temel sorunlardan birinin de ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’ye verdiği destek olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Biz Suriye’de siyasi çözüm için çalışıyoruz. Suriye’yi bölmeye yönelik tüm çabaları reddediyoruz. Astana, Soçi ve Cenevre süreçleriyle Suriye’de politik bir çözüm için ana bir aktör olarak çalışıyoruz.” dedi.

Çavuşoğlu’nun bugün sabah saatlerinde Pompeo ile görüşmesi ve ardından bazı düşünce kuruluşlarında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor.