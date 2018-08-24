Vefanın böylesi: Yıldız oyuncuyu aldattı, yeni aşka yelken açtı ama zor gününde yanında o vardı

Hollywood dünyası dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck'i ve eski eşi Jennifer Garner'ı konuşuyor... Alkol sorunu dolayısıyla zor günler geçiren ve rehabilitasyon merkezine kapatılması gündemde olan Affleck'e destek olan Garner büyük alkış topladı. Uluslararası magazin basını, "Affleck, çocuklarının dadısıyla aşk yaşadı, şimdi Playboy mankeniyle birlikte ama zor zamanında Garner ona destek oluyor" yorumunu yaptı.

Eğlence dünyasında görmeye pek alışık olmadığımız bir vefa örneği uluslararası magazin kamuoyunun gündeminde… Olayın başrollerinde ise rol aldıkları filmler dolayısıyla milyonlarca insan tarafından bilinen Ben Affleck ve Jennifer Garner var.

Bir süredir alkol sorunuyla mücadele eden Affleck, dün rehabilitasyon merkezine götürüldü. Affleck’i rehabilitasyon merkezine götüren kişi ise eski eşi Garner’dan başkası değildi. Uzun yıllar evli kaldıktan ve çocuk sahibi olduktan sonra yollarını ayıran çifti görüntüleyen Backgrid, Affleck’in geçmişte Garner’a kötü davrandığını hatırlatırken, “Çifti görenler 46 yaşındaki Garner’ın eski eşine jest olsun diye bir fast food lokantasından paketler aldığını söyledi. Yanlarında bir avukat vardı ve Garner İncil taşıyordu” yorumunu yaptı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, “Jennifer Garner: Hollywood’un en affedici kadını. Boşandıktan sonra, çocuklarının bakıcısıyla aşk yaşayan ve şimdilerde Playboy mankenleriyle birlikte olan eski kocasının zor zamanında yanında duruyor” ifadesini kullandı. Çift boşandıktan sonra, Ben Affleck kısa bir süre sonra çiftin çocuklarının bakıcısıyla birlikte olmuş ve bu olay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Affleck şimdilerde 22 yaşındaki Playboy mankeni Shauna Sexton’la aşk yaşıyordu.

Önceki gün evinin önünde bekleyen gazetecilerin karşısına çıkan Garner, basın mensuplarına, “Lütfen uzaklaşır mısınız? Durum kötü, zaten çok zor anlar yaşıyoruz” yorumunu yapmıştı.