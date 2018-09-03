Venedik’te skandal kıyafet: Kırmızı halıda ceketini açıp gösterdi

Hollywood dünyasını sarsan taciz skandallarının ortasındaki isimlerden yapımcı Harvey Weinstein'a destek İtalya'dan geldi... İtalyan yönetmen Luciano Garagnani, Suspiria filminin prömiyerinde üzerine, "Weinstein Masum" yazan bir tişört giydi. İtalyan yönetmenin kıyafeti ortalığı karıştırdı.

Hollywood dünyası son bir yıldır taciz skandallarıyla çalkalanıyor… Rose McGowan, Angelina Jolie, Asia Argento ve Alyssa Milano gibi isimlerin yapımcı Harvey Weinstein başta olmak üzere sektör içerisindeki birçok yönetmen ve yapımcının tacizine maruz kaldığını açıklamasının ardından, tacize karşı bir hareket başlamıştı. #metoo (Ben de) adı verilen hareket farklı sektörlere sıçramış ve birçok insan taciz ve tecavüzle suçlanmıştı.

Bu isimlerin başında gelen kişi ise Weinstein Company’nin kurucusu, yapımcı Harvey Weinstein’dı… Skandalın ortaya çıkmasının ardından evliliği biten ve şirketinden ayrılmak zorunda kalan Weinstein’a destek İtalya’nın kültür başkenti Venedik’ten geldi. Venedik’te düzenlenen 75. Venedik Film Festivali’nde önceki gece gerçekleşen Suspiria filminin prömiyerinde İtalyan yönetmen Luciano Garagnani’nin giydiği tişört gündem oldu. Garagnani, herkesin kravat takarak takım elbise giydiği gecede bir blazer ve siyah tişört ile boy gösterdi. Fakat ne olduysa Garagnani’nin ceketini açmasıyla oldu. İtalyan yönetmenin siyah tişörtünün üzerinde Weinstein’ın bir fotoğrafı yer alıyordu.

Fotoğrafın üstünde ve altında, “Weinstein Masumdur” yazan tişört sosyal medyada büyük tepki çekti.