Latin Amerika ülkesi Venezuela'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 1 dakika süren deprem en çok ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Sucre eyaletinden hissedildi. Yetkililer şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

7,3 büyüklüğündeki depremin merkezine en yakın bölgede bulunan Venezuela’nın Sucre eyaletinin valisi Edwin Rojas, ülke televizyonuna yaptığı açıklamada herhangi bir ölüm olayının rapor edilmediğini açıkladı.

TELEFONLAR KESİLDİ



Bölgedeki telefon hatlarının tam kapasiteyle çalışmadığı söylenirken depremin yerin yaklaşık olarak 123 km altında gerçekleştiği duyuruldu. Depremin şiddetinin Kolombiya ve Trinidad gibi çevredeki komşu ülkelerden de hissedildiği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakan Reverol, depremle ilgili güncel bilgi vereceklerini, bu süreçte vatandaşlardan sakin olmalarını istedi.