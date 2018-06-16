Venezuela’da gece kulübünde patlatılan biber gazı sonrası 17 kişi öldü

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yüzlerce kişinin katıldığı partide kavga çıktı. Kavga sırasında patlatılan biber gazı sonrası 17 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela’nın başkenti Karakas’ın El Paraiso semtinde bir gece kulübünde çoğu liseli gençlerden oluşan partide kavga çıktı. Kavgada bir kişinin elindeki göz yaşartıcı gaz bombasını patlatması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, olayda hayatını kaybedenlerden 8’inin henüz 18 yaş altı gençlerden oluştuğunu dile getirdi.

6 KİŞİNİN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Bir otopsi uzmanı da hayatını kaybedenlerden 11’inin gazın etkisiyle boğularak öldüğünü kaydetti. Diğer 6 kişinin nasıl öldüğü konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.

Euronews’te yer alan habere göre; yaklaşık 500 kişinin bulunduğu Los Cotorros isimli iki katlı kulübün çıkış kapısının yanında gece saat 3 sularında iki grup arasında kavga çıktığı ve bu sırada panik içerisinde içeriden kaçmak isteyenlerin izdihama sebebiyet verdiği bildirildi.

Bombanın kim tarafından atıldığı ve nasıl ele geçirildiği henüz bilinmezken konuyla ilgili açılan soruşturma devam ediyor.