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Venezuelalılar çıldırdı: Nusr-et önünde protesto, internette düşük puan

Çin'de temaslarda bulunduktan sonra İstanbul'a uğrayan ve burada geçirdiği sürede Nusret Gökçe'nin Nusr-et isimli et lokantasına giden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tepkiler çığ gibi artıyor... Dün, "Nusr-et'e tekrar gideceğim, hediyeler için teşekkürler" diyen Maduro'nun ardından ABD'nin Miami kentinde yaşayan Venezuelalılar Nusr-et'in Miami'deki şubesinde protesto gösterisi düzenledi. Öte yandan TripAdvisor ve Yelp gibi "lokanta öneren" uygulamalarda Venezuelalılar 1 yıldız vererek kötü yorumlarda bulundu.

Sozcu.com.tr
android-time 07:43 20 Eylül 2018
Haberler Dünya
Venezuelalılar çıldırdı: Nusr-et önünde protesto, internette düşük puan
Çin'de temaslarda bulunduktan sonra İstanbul'a uğrayan ve burada geçirdiği sürede Nusret Gökçe'nin Nusr-et isimli et lokantasına giden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tepkiler çığ gibi artıyor... Dün, "Nusr-et'e tekrar gideceğim, hediyeler için teşekkürler" diyen Maduro'nun ardından ABD'nin Miami kentinde yaşayan Venezuelalılar Nusr-et'in Miami'deki şubesinde protesto gösterisi düzenledi. Öte yandan TripAdvisor ve Yelp gibi "lokanta öneren" uygulamalarda Venezuelalılar 1 yıldız vererek kötü yorumlarda bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, İstanbul’da Nusr-Et adlı lüks bir lokantada yemek yemesine tepki gösteren Venezuelalılar, restoranın ABD’nin Miami kentindeki şubesi önünde protesto düzenledi. Yaklaşık 100 kişi restoranın önünde eylem yaptı ve Venezuela milli marşı söyledi.

Öte yandan çok sayıda Venezuelalı, Yelp ve TripAdvisor gibi internet sitelerinde Nusr-et’e düşük puan verdi. Tüketicilerin beğeni sıralamasına göre lokanta önerdiği bu uygulamalarda düşük puan ve yorum veren Venezuelalılar, bir anda lokanta zincirinin puanlarının düşmesine sebep oldu.

Nusret Gökçe'nin Miami'deki lokantası önünde iki kişiyle başlayan protesto kısa sürede kalabalıklaştı.

Nusret Gökçe’nin Miami’deki lokantası önünde iki kişiyle başlayan protesto kısa sürede kalabalıklaştı.

Polisin eylemcilerle restroran arasında önlem aldığı da görüldü. AFP haber ajansına konuşan 65 yaşındaki Lucy Arroe isimli bir protesocu kadın, “Biz açlıktan ölürken, insanlar çöplükten beslenirken, onun (Maduro) lüks içinde koca et dilimlerini yemesi doğru değil” dedi. Miami’deki eylemde, Dünya çapında 14 şubesi bulunan restorana da tepki vardı.

Bazı göstericiler küfürlü pankartlarla görüntülendi.

Bazı göstericiler küfürlü pankartlarla görüntülendi.

Olay, Maduro’nun, İstanbul’daki restoranda et yerken çekilen görüntülerinin Nusret Gökçe tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası patlak verdi.

Fotoğraf: Miami Herald Tribune

Çok sayıda Venezuelalı ellerinde pankartlarla gösteri yaptı.

Videolardan birinde Gökçe, Maduro ve eşine yemek servisi yaparken görülüyordu. İkinci videoda da Maduro, üzerinde adının yazılı olduğu bir kutudan aldığı puroyu içiyordu.

 

‘Tüm Venezuelalılara saygısızlık’

70 yaşındaki Yadira Weir, isimli protestocu ise, Nicolas Maduro’nun ziyafetini “tüm Venezuelalılara saygısızlık” olarak yorumladı. AFP haber ajansındaki haberde, Gökçe’nin restoranlarında bir ana yemeğin, 70 ila 250 dolar arasında değişen fiyatlara satıldığı da belirtildi. Restoranın New York’taki şubesi önünde de eylem düzenlendiği bildirildi.

Çok sayıda Miamili ve New Yorklu Nusr-et'in şubeleri önünde toplandı.

Çok sayıda Miamili ve New Yorklu Nusr-et’in şubeleri önünde toplandı.

Salt Bae rumuzuyla sosyal medyada paylaştığı videolarla dünya çapında üne kavuşan kasap ve şef Nusret Gökçe’nin sahibi olduğu Nusr-Et, İstanbul’un en lüks et lokantaları arasında yer alıyor.

Bazı Venezuelalılar, Nusret gibi giyinerek protestoya katıldı.

Bazı Venezuelalılar, Nusret gibi giyinerek protestoya katıldı.

Gökçe, Maduro’ya servis yaptığı vdeoların tepki toplaması sonrası paylaşımlarını sosyal medyadan sildi.

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Son güncelleme: android-time 08:0120.09.2018
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