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Bu video hızla yayıldı… Kimse ne olduğunu çözemedi!

Sosyal medyada hızla yayılan bir video son günlerde en çok konuşulan konuları arasına girdi. Videodaki hayvanın ne tür bir canlı olduğu merak uyandırdı...

Sozcu.com.tr
android-time 15:19 28 Temmuz 2018
Haberler Dünya
Sosyal medyada hızla yayılan bir video son günlerde en çok konuşulan konuları arasına girdi. Videodaki hayvanın ne tür bir canlı olduğu merak uyandırdı...

İngiltere’nin Portsmouth şehrinde görüntülenen bir canlı sosyal medyayı birbirine kattı.

Bex Deen adlı kadın eve geldiğinde zeminde sürünen bir canlı gördü.

İlk bakışta fare ya da bir tür kemirgen olduğunu düşündüğü hayvana yakından bakan Deen tahminlerinde yanıldığını gördü.

Hayvanı videoya çeken kadının, “Kendimi Stranger Things’te hissediyorum. Bu nasıl bir canlı? Hayatımda böyle bir şey görmedim” dediği duyuluyor.

Hayvanın ne tür bir canlı olduğunu çözemeyen sosyal medya kullanıcıları, videoyu binlerce kez paylaştı.

Son güncelleme: android-time 15:2128.07.2018
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