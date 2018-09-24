Wall Street Journal: Rahip Brunson 12 Ekim’de serbest kalabilir

Trump'ın sert çıkışıyla birlikte Türkiye-ABD arasında bir krize sebep olan rahip Brunson ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan Türk ve ABD'li yetkililer Brunson'ın 12 Ekim'deki duruşmada serbest kalabileceğini yazdı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türk ve Amerikan yetkililerin gazeteye yaptığı açıklamalar üzerinden kaleme alınan haberde, rahip Andrew Brunson’ın “12 Ekim’deki duruşmada serbest bırakılabileceğini” yazdı. Haberde sözlerine yer verilen bir Türk yetkili, Brunson’ın Ekim ayındaki duruşmada serbest bırakılması ile ilgili “muhtemel bir sonuç” ifadesini kullandı.

Gazeteye göre, rahip Brunson’ın serbest kalabileceği “sinyalini” veren Türk yetkililer, bunun olabilmesi için, Amerikalı din adamının ABD’ye gönderilmesi konusunda Washington’ın uyguladığı baskıyı sonlandırması gerektiğini söylüyor. Gazetenin Türkiye büro şefi David Gauthier-Villars ve Washington muhabiri Dion Nissenbaum tarafından kaleme alınan haberde, Beyaz Saray’ın Brunson konusunda Türkiye’ye uyguladığı baskıyı azaltma kararı aldığı da yazılıyor. Bu kararın arkasında, Türkiye’nin ekonomik problemlerinin, gelişmekte olan diğer piyasalara sıçrayabileceği korkusu olduğu ifade ediliyor.

ABD’Lİ YETKİLİDEN KÜSTAHLIK

Gazeteye konuşan bir Amerikalı yetkili ise, “Ekim ayındaki duruşma öncesi en iyi strateji, biraz sakin olmak çünkü en sonunda harekete geçebilme konusundaki irademizin farkına vardılar. Ekim ayına geldiğimizde hala aynı noktadaysak, Türklere yükleneceğiz… Ama şu anda kritik bir dönemdeyiz ve onları köşeye sıkıştırmak istemiyoruz” dedi. İki ülke arasında daha önceki görüşmelerin çöktüğünü hatırlatan ABD’li yetkililerden biri gazeteye yaptığı açıklamada, erken kutlamaya başlanmaması konusunda uyarı yaptı. Yetkili, Trump gibi Erdoğan’ın da fikir değiştirebileceğini vurguladı.