Washington Post: Muhabirimiz İstanbul’daki Arabistan başkonsolosluğunda gözaltında

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post, Suudi Arabistan'ı eleştiren haberler ve makaleler yazan muhabiri Cemal Kaşıkcı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda gözaltında olduğunu iddia etti. Gazete, Kaşıkcı'nın büyükelçiliğe gittikten sonra bir daha görünmediğini duyurdu.

ABD-Türkiye-Suudi Arabistan ekseninde ilginç bir olay yaşanıyor… Washington Post’ta çalışan ve Riyad yönetimini eleştiren yazı ve makaleler yazan gazeteci Cemal Kaşıkcı, dün İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunu ziyaret ettikten sonra ortadan kayboldu.

Kaşıkcı’nın resmi internet sitesinde, “Jamal, İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda gözaltına alındı!” ifadesi yer alırken, Washington Post da gazeteciyle iletişimin kesildiğini açıkladı. ABD basını gelişmeye geniş yer ayırırken Washington ve Riyad’da yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Washington Post gazetesinin üst düzey isimlerinden Eli Lopez ise, “Cemal’e ulaşamıyoruz ve çok endişeliyiz. Eğer yazdığı makaleler ve haberleri dolayısıyla gözaltına alındıysa bu çılgınca olur. Umarız iyidir ve yakında kendisinden bilgi alabiliriz” dedi.