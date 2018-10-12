Washington Post: Türk yetkililerin elinde Kaşıkçı’nın ölümünün kanıtları var

ABD merkezli Washington Post, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni bir iddiada bulundu. Gazetenin haberine göre Türk hükümetinin ABD'li yetkilileri, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydının ellerinde bulunduğu konusunda bilgilendirdiği ileri sürüldü.

Haberde söz konusu ses ve görüntü kaydının, Suudi Arabistan Konsolosluğu güvenlik görevlilerinin Cemal Kaşıkçı’yı 2 Ekim’de konsolosluk binasından içeri girdikten sonra gözaltına aldıklarının, Suudi gazeteciyi öldürdükten sonra vücudunu parçalara ayırdıklarına işaret ettiği ileri sürüldü.

Washington Post’a konuşan ABD’li ve Türk yetkililer bahsi geçen kayıtların Kaşıkçı’nın öldürülmesinden Suudi güvenlik görevlilerinin sorumlu olduğuna dair ‘ikna edici ve dehşet verici’ kanıtlar sunduğunu ifade etti.

Kayıtlara dair bilgi sahibi olduğu ifade edilen bir kaynak, “Konsolosluk içerisinden alınan ses kaydı, Kaşıkçı binaya girdikten sonra neler olduğunu ortaya seriyor. Kaşıkçı’nın sesini ve Arapça konuşan adamların sesi duyuluyor. Nasıl sorgulandığını, işkence edildiğini ve sonra öldürüldüğünü duyabilirsiniz” diye konuştu.

Gazete, kayıtların varlığının Türk yetkililerin Kaşıkçı’nın ölümünden Suudi yetkilileri sorumlu tutmakta hızlı davranmış olmalarına açıklık getirdiğini vurguladı. Gazeteye konuşan kaynak iddiasına göre, ‘Türk istihbaratı kendi topraklarında bulunan yabancı milletleri nasıl gizlice dinlediğini ortaya çıkarabileceği için’ söz konusu kayıtları yayınlamakta isteksiz olduklarını dile getirdi.