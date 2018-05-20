Yanardağda korkulan oldu… Lavlar hızla ilerliyor… Ağır yaralı var

Dünya'nın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea korkusu bitmek bilmiyor... Yanardağdan çıkan lav ve zehirli gazlar son sürat ilerlerken, uzmanlar tarafından geçemeyeceği düşünülen noktayı geçerek evlerin ve yaşamın olduğu noktalara doğru hızla gittiği açıklandı.

ABD’nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı korkutmaya devam ediyor.

Arka arkaya şiddetli patlamaların ardından yanardağ bölgede yaşayanların evlerini tehdit etmeye başlarken, bugün yapılan açıklamada lavlardan kaçan bir kişinin yaralandığı açıklandı.

Yetkililer en az 40 evin lavlar ve toksik gazlar sebebiyle ortadan kalktığını açıklarken bölgede yaşayanların tahliye sürecinin devam ettiği belirtildi. Patlamaların devam ettiğini belirten Hawaii Valisi Sözcüsü Janet Snyder, “Evinin üçüncü katındaki balkonda duran bir ev sahibi bacağına lav çarptığı için ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Lav, dizinin altındaki her şeyi eritti. En ufak bir lav parçacığı bile bir buzdolabı ağırlığında olabilir” ifadesini kullandı.

Uzmanların korktuğu gerçek oluyor

Öte yandan ABD’yi ve Hawaii’de yaşayanları daha korkutan bir gelişme yaşandı. Sabaha karşı lavların hızının azalması beklenirken bu gerçekleşmedi. Magma tek bir akıntı halinde güçlü bir şekilde otoyol kenarına doğru ilerlerken uzmanlar, buranın bölgede yaşayanlar için tek kaçış noktası olacağını duyurmuştu. Fakat bu gelişme ile bölgede yaşayanların kaçma umudu da azalmış oldu.

Yetkililer Reuters haber ajansına dün gece şiddetli bir patlama yaşandığını açıkladı. Yapılan açıklamada yaklaşık 3 kilometre yüksekliğinde lav ve duman püskürtüldüğü belirtildi. Yetkililer bölgeden geçen uçakları uyarırken yaklaşık 2.000 Hawaiili’nin bölgeden ayrıldığını aktardı.