Komşudaki yangın felaketinde kayıp artıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 88'e yükseldi. Kurtarma ekipleri kayıpları aramak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Atina Adli Tıp Kurumu Başkanı Nikos Karakoukis tarafından yapılan son açıklamada felakette ölenlerin sayısının 88’e ulaştığı belirtildi.

Felaket bölgesinde itfaiye ekipleri ve askerler, ev ev dolaşarak arama çalışmalarına devam ediyor.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, yangında yaralanan 187 kişiden 48’inin hastanede tedavilerine devam ediliyor. Yaralılardan 11’inin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördükleri belirtildi.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras orman yangınlarının tüm siyasi sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi.

Çipras gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sizi buraya kabinemin ve tüm Yunan halkının önünde bu trajedinin tüm siyasi sorumluluğunu aldığımı söylemek için çağırdım” dedi.

Yunanistan Başbakanı, “Çok karmaşık duygular içindeyim… İnsanların beklenmedik ve haksız bir şekilde hayatlarını kaybetmesinin acısını ve ağırlığını hissediyorum. Aynı zamanda yaptığımız her şeyin doğru olup olmadığı konusunda da büyük ızdırap çekiyorum” ifadelerini kullandı.