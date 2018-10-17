Yapay zeka için 350 milyon dolar bağışladı

ABD'nin en köklü eğitim kurumlarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 1 milyar dolar yatırımla yapay zeka fakültesi kuruyor. Fakülteye 350 milyon dolarlık en büyük bağışı yapan işadamı Stephen Schwarzman'ın adı verilecek.

Üniversitenin resmi yer alan bilgilere göre, yeni fakültede özellikle yapay zeka ve programlama alanlarında çalışmalar yürütülecek.

100’ü aşkın akademisyenin görev alacağı yeni fakülteyle ilgili konuşan MIT Rektörü L. Rafael Reif, yeni fakültenin yapay zeka konusunda dünya çapında bir eğitim ve araştırma merkezi olacağını söyledi.

Reif şunları söyledi: “MIT'yi yeniden şekillendiriyoruz. Yeni fakülte hem programlama, araştırma ve eğitimlerde global bir merkez, hem de güçlü yeni yapay zeka uygulamaları için entelektüel bir yer olacak. Ayrıca her disiplinden öğrenci ve araştırmacıyı yapay zeka konularında donatarak, kendi disiplinlerini de geliştirmelerini sağlayacak.”

Üniversite yönetimi 1 milyar dolar bağışlanan fakülteye en büyük katkıyı ABD’li işadamı Stephen Schwarzman’ın yaptığını ve bu nedenle fakülteye onun adının verileceğini duyurdu.

Blackstone Group LP adlı özel sermaye şirketinin kurucusu olan Stephen Schwarzman’ın 14 milyar dolar serveti bulunuyor.