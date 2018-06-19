Yapay zeka-insan münazarasında kazanan…

ABD'li teknoloji devi IBM'in insanlarla konuşup argümanlar üretmek için tasarladığı yapay zeka tabanlı bilgisayarı Project Debater, dün San Francisco'da bir münazaraya katıldı.

Project Debater, daha önceden hazırlık yapmadığı, son dakikada belirlenen iki konuda ‘görüşlerini açıkladı’, diğer tartışmacıları dinledi ve rakiplerinin tezlerini çürüttü.

İnternete bağlı olmadan veri tabanındaki çoğunluğu gazete yorumları ve akademik makalalelerden oluşan yüz milyonlarca dosyayı tarayan sistem, insan rakipleriyle iki tartışmaya katıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre tartışma konuları olarak uzay keşifleri ve teletıp projeleri belirlendi ve katılımcılara bunlara daha fazla kaynak aktarılıp aktarılmaması gerektiği soruldu.

Her katılımcıya sunuş, karşı argüman ve sonuç için üç bölüm halinde toplam 10 dakikalık süre verildi.

İsrail’in 2016 münazara şampiyonu Noa Ovadia, uzay yolculuğu yerine daha acil sorunların çözümü kaynak aktarılması gerektiğini söyledi.

IBM’in makinesi, Ovadia’ya “Parayla yapılabilecek daha önemli şeyler olduğunu söylemek kolay. Buna itirazım yok. Harcama listemizdeki tek kalemin bu olduğunu söylemiyorum. Ama söylediğin şeyin konumuzla ilgisi yok. Uzay keşiflerine kaynak aktarmak toplumun yararına olacağı için hükümet bu yönde bir politika izlemeli” dedi.

İnsan ve yapay zeka arasındaki münazaranın berabere bittiği açıklandı.