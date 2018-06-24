Yasaklar kalktı, sokaklar doldu taştı… Kadınların zaferi!

Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanma yasağı dün gece yarısı itibariyle bitti. Ülkede başkent Riyad ve Cidde başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kadın direksiyonların başına geçti.

Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına yönelik yasa bugün itibariyle kalkarken, ülke genelinde binlerce kadın araçlarının başına koştu. Reuters’ın abonelerine geçtiği fotoğraflarda, başkent Riyad ve Cidde’de bir araya gelen kadınlar caddelerde tur atmanın keyfini yaşadı. Suudi Arabistan mayıs ayında ülkedeki kadınların araba kullanmasına yönelik yasağın 24 Haziran'da sonlandıracağını ilan etmişti. Suudi Kralı'nın geçen yıl eylül ayında imzaladığı bir kararnameyle yasağın kaldırılacağı duyurulmuş ve ülkede kadınlara yönelik ehliyet kursları açılmıştı. Suudi Arabistan diğer islami yönetimlerde kadınların özgürce araç kullanabilirken bunu yasaklayan tek ülkeydi. Kadınlar yasağı ihlal etmeleri halinde ceza alıyordu. İLGİLİ HABER Araba kullanmaya başlıyorlar ama bunlar hâlâ yasak İLGİLİ HABER Suudi Arabistan'da kadın sürücüler için kadın trafik denetçileri mezun oldu