Yaşını duyanlar inanamıyor… Genç modellerin arasında finale kaldı

Avustralya'da yaşayan bir büyükanne, Maxim dergisinin düzenlediği yarışmada yarı yaşındaki modelleri geride bıraktı.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan Gina Stewart’ı görenler 47 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiyor. 4 çocuk bir de torun sahibi olan Stewart, düzgün fiziği ve genç görüntüsüyle büyük beğeni topluyor.

Gina Stewart (@strawberriesandcream1)’in paylaştığı bir gönderi ( Mar 29, 2018 at 9:11ös PDT )



Instagram’da 40 bin takipçisi olan Stewart, Maxim dergisinin yarışmasında da finalistler arasına girdi. Yarı yaşındaki modelleri geride bırakarak finale kalan Stewart, ‘Maxim Finest’ oylamasını kazanması durumunda derginin Avustralya edisyonuna kapak olacak.

Gina Stewart (@strawberriesandcream1)’in paylaştığı bir gönderi ( Mar 16, 2018 at 12:26öö PDT )



Güzelliğinin ve genç kalmasının sırrını hayatla barışık olmak olduğunu söyleyen Stewart, “Hayat sizi yargılayanları düşünmek için çok kısa. Yaşınız ve vücut hatlarınızla gurur duyun” dedi.