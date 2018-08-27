Yaşını öğrenen şoka giriyor… 20’lerinde gösteriyor ama…

Sosyal medya fenomeni Tayvanlı tasarımcı Lure Hsu herkesi şaşkına çeviriyor... Giydiği kıyafetler ve yaptığı seyahatlerle kısa sürede 760.000', aşkın takipçisi olan Hsu'nun yaşını kimse tahmin edemiyor. 20'lerinde gösteren Hsu, gençliğinin sırrını ise yerel basına verdiği demeçle açıkladı.

Son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri Tayvanlı tasarımcı Lure Hsu… Tasarımları, kombinleri ve giydiği kıyafetlerle yüz binlerce takipçiyi kendine hayran bırakan genç kadının yaşı herkesi şaşkına çeviriyor. Sık sık gittiği seyahatlerden fotoğraf çeken Hsu, 20’li yaşlarında gösterirken, kimliğinde ise 43 yazıyor.

Yüzünde tek bir çizgi olmadığını söyleyen ve saçlarına her gün bakım yaptığını söyleyen Hsu, yerel basının sorularına yanıt verdi. 43 yaşındaki kadın güzelliğinin ve gençliğinin sırrı olarak beslenmeyi gösterdi. Uzun süredir vejetaryen olan Hsu, sebze ağırlık yemek yediğini ama genetiğin de önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Hsu, “Cildinizi sürekli nemlendirmelisiniz ve güneş kremi kullanmadan sokağa çıkmayın. Elbette kolajen ve C vitamini almayı da unutmayın” yorumunu yaptı.