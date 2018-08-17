Yaşlı motorcudan akılalmaz hareketler… Ölümle dans etti

Yaşlı bir adamın motor üstünde yaptığı birbirinden tehlikeli hareketlerden oluşan video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hindistan’da çekildiği düşünülen videoda beyaz kıyafetli yaşlı bir adam motoruyla kadraja giriyor. Önce ellerini bırakıp ayağa kalkarak dans eden adam, yanındaki diğer motosikletlilere ‘şov’ yapıyor.

Adeta ölüme davetiye çıkaran hareketlerine devam eden adam, dansın ardından motorun arka kısmına geçip ayaklarını uzatarak yatıyor.

Bir süre böyle gittikten sonra bu kez de yan oturup yolu izleyen adamın görüntüleri sosyal medya platformunda binlerce kez paylaşıldı.

Kimileri adamın hareketlerinin ne kadar sorumsuzca ve tehlikeli olduğundan bahsederken, başka bir grup ise bu yaşta bir adamın yaptıklarının yetenek göstergesi olduğu üzerinde durdu.