Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yayın dünyasını şaşkına çeviren anlaşma: Apple, ünlü yıldıza milyonlarca dolar verecek

ABD merkezli teknoloji firması Apple, dünyaca ünlü sunucu Oprah Winfrey ile anlaştığını duyurdu. Marka, Oprah ile özel TV programları anlaşmak üzere "milyonlarca dolarlık" bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
android-time 09:29 16 Haziran 2018
Haberler Dünya
Yayın dünyasını şaşkına çeviren anlaşma: Apple, ünlü yıldıza milyonlarca dolar verecek
ABD merkezli teknoloji firması Apple, dünyaca ünlü sunucu Oprah Winfrey ile anlaştığını duyurdu. Marka, Oprah ile özel TV programları anlaşmak üzere "milyonlarca dolarlık" bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Yayıncılığın gelenekselden dijitale kaydığı şu günlerde ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, sadece ABD’nin değil dünyanın da yakından tanıdığı bir isimle anlaştığını açıkladı. Apple, medya imparatoriçesi olarak da bilinen, televizyon programlarının yanı sıra kitapları, internet sitesi ve yayınlarıyla bilinen Oprah Winfrey ile anlaştığını açıkladı.

Apple, “Winfrey ile birlikte bütün dünyanın bağ kurabileceği orijinal programlar yaratmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı. Apple, 64 yaşındaki Winfrey ile nasıl bir ortaklık yapılacağını ya da tam olarak ne kadar anlaşıldığını açıklamazken, geçtiğimiz aylarda Reese Witherspoon ile Jennifer Aniston ile birlikte bir program hazırlığında olunduğunu duyurmuştu.

Son güncelleme: android-time 09:3016.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar