Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yemen’de okul otobüsü bombalandı: 43 ölü

Yemen’de Sa’ada kentindeki bir pazar yerine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 43’e yükseldi.

android-time 21:52 9 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Yemen’de okul otobüsü bombalandı: 43 ölü
Yemen’de Sa’ada kentindeki bir pazar yerine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 43’e yükseldi.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri sivillerin bulunduğu pazar yerine saldırdı. Saldırı sırasında pazar yerinde bulunan okul otobüsü de hedef alınınca çoğu çocuk 46 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi yaralandı. Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının artabileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERYemen'de terör saldırısı: 17 asker öldüYemen'de terör saldırısı: 17 asker öldü

Uluslararası Kızılhaç Örgütü(ICRC), Sa'ada şehrinin Zahyan bölgesine yapılan saldırıda sivillerin hayatını kaybettiğini doğruladı. Uluslararası Kızılhaç Örgütü(ICRC) Yemen ofisi yaptığı yazılı açılamada, “Onlarca insan ve bir otobüs dolusu çocuk Sa'ada'nın Zahyan bölgesinde saldırıya uğradı” ifadelerini kullandı. ICRC ekiplerinin hastanelerde yaralılara müdahale edilmesine yardım ettikleri açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da (UNICEF), “Öldürülen çocuklar hakkındaki raporları endişeyle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERYemen'e hava saldırısı: 26 ölü, 35 yaralıYemen'e hava saldırısı: 26 ölü, 35 yaralı

Suudi Arabistan Resmi Basın Merkezi, koalisyon güçlerinin sadece askeri varlıkları hedef aldıklarını bildirdi ve Yemenli isyancı Husileri sivilleri kalkan olarak kullanmakla suçladı.  İHA

Son güncelleme: android-time 21:5309.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar