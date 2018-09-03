Yemen’de paranın değer kaybı lüks ürünlerin ithalatını durdurdu

Yemen'de yerel para birimi riyaldeki değer kaybı ve kötüleşen ekonomi nedeniyle hükümet, otomobil gibi lüks ürünlerin ithalatını geçici süreyle durdurup, emekliler ve kamu çalışanlarının maaşlarını yüzde 30 oranında artırdı.

Aden kentinde yüzlerce gösterici kötüleşen ekonomiyi, riyaldeki değer kaybını protesto için sokaklara dökülmüş, yolları ateşe verdikleri lastiklerle kapatmıştı. Yemen’in güneyindeki İşçi Konfederasyonu’nun ‘sivil itaatsizlik’ çağrısı üzerine birçok dükkan genelde çarşıların kalabalık olduğu Pazar günü kepenk kapattı. Aden’de Ulusal Banka’nın bulunduğu ana meydan dahil birçok yerden göstericilerin yaktığı lastiklerin dumanları yükseldi.

Hükümetin lüks ürünlerin ithalatlarını durdurdukları ve kamu çalışanlarının maaşlarında artırıma gidildiği açıklaması ise, akşam saatlerinde geldi. Yemen’in güneyinde, Suudi destekli Abdurrabu Mansur Hadi hükümeti ile kuzey bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduran İran yanlısı Husiler arasındaki iç savaşın başladığı 2015’ten bu yana yerel para birimi riyal dolar karşısında yüzde 50’den fazla değer kaybetti.

Fiyatların artması nedeniyle Yemenliler temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Yemen Merkez Bankası da, azalan döviz rezervlerine bağlı olarak kamu çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlanmaya başladı. Giderek yoksullaşan Yemen’de açlık, salgın hastalıklar görülüyor.