Yemen’den Suudi Arabistan’a bir balistik füze daha

Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki gerilim devam ediyor... Suudi devlet televizyonu, Suudi hava kuvvetlerinin Cizan kenti üzerinde bir balistik füzeyi imha ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan ile Yemen arasında tansiyon düşmüyor. Son dönemde Yemen’den Suudi Arabistan’a atılan füzelerin sayısı artarken sıcak bir gelişme de bu gece yaşandı. Suudi televizyonu, ülkenin güneyindeki Cizan kenti üzerinde bir balistik füze imha edildiğini açıkladı.

Olayla ilgili detay verilmezken, Yemen’deki Husilerin kanalı olarak da bilinen Al-Masariah TV, Cizan Havaalanı’nı hedefleyen bir balistik füze gönderildiğini açıklamıştı.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, İran tarafından desteklenen Husilerin Yemen’in Sada vilayetinden Suudi Arabistan’a balistik füze saldırısı düzenlediğini aktardı. Füzenin hedefinin sivil yerleşim alanı olduğunu kaydeden Maliki, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri’nin füzeyi havada imha etmesi sonucu bazı parçaların yerleşim alanlarına düştüğünü, ancak ölen ya da yaralanan olmadığını dile getirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’deki savaşa katıldığı 26 Mart 2015’ten beri Husilerin Suudi Arabistan’a 142 füze attığı açıklandı.