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Yemen’den Suudi Arabistan’a füze saldırısı: 2 ölü

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine düzenlenen füze saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

android-time 22:45 9 Haziran 2018
Haberler Dünya
Yemen’den Suudi Arabistan’a füze saldırısı: 2 ölü
Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine düzenlenen füze saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suudi Arabistan’ın “El-İhbariyye” kanalının koalisyon güçlerine dayandırdığı haberine göre Husilerin Cazan kentine düzenlediği füze saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

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Haberde ayrıca “sivillerin güvenliğini tehdit eden kişilere karşı koalisyon güçlerinin vereceği cevabın ağır olacağı” ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015’ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan’ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.   AA

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