Yeni CIA Başkan adayı Gina Haspel’in tutukluluğu isteniyor

ABD'de taşlar yerinden oynadı. Başkan Donald Trump önce Dışişleri Rex Tillerson'ın görevden alındığını ardından da bu görev için mevcut CIA Başkanı Mike Pompeo'nun düşünüldüğünü açıkladı. Pompeo'nun yeni dışişleri bakanı olmasının ardından Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nın başına ise Pompeo'nun yardımcısı Gina Haspel geçti. Haspel, işkenceye verdiği destekle ve hakkında Almanya'da bir kuruluş tarafından istenen tutuklama kararıyla da tanınıyor.

Başkan Donald Trump, Merkezi İstihbarat Dairesi'nin Başkanı Mike Pompeo'yu Dışişleri Bakanlığı'na aday göstermesiyle birlikte, onun yerine de Gina Haspel'i görevlendirmek istediğini açıkladı.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada da Haspel için, “Çok iyi tanıdığım, olağanüstü bir insan” demişti.

HASPEL VE İŞKENCE

Öte yandan Gina Haspel ismine sıcak bakmayan büyük bir kesim mevcut. Bunun başlıca nedeni ise, Haspel’in Bush döneminde ABD’nin Tayland’da bulunan ”karanlık merkezlerinde’ yapılan işkenceleri onaylaması ve yürütmesi. Haspel'in bazı sorgulamalarla ilgili belgeler ve videoların ortadan kaldırılması faaliyetlerine de karıştığı yönünde iddia ve eleştiriler var.

TUTUKLAMA KARARI İSTENDİ

Almanya merkezli “Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi” örgütü Alman savcılardan Haspel hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti.

Örgüt Haspel’in işkenceye engel olabilecek bir konumdayken bunu engellemek yerine desteklediğini ve bunun insan hakları suçu olduğunu savunuyor. Örgüt, Haspel hakkında Almanya ve AB çapında bir tutuklama kararı çıkarılmasını istiyor.

Haspel, Tayland’da ABD tarafından tutulan terör şüphelilerine su tahtasıyla (waterboarding) işkence uygulanmasına onay vermekle suçlanıyor.

WATERBOARDING İŞKENCESİ NEDİR?

Bu işkence türünde sırt üstü sabitlenmiş bireyin ve yüzü ıslak bezle kapatılır ve böylece boğulma hissi verilir. Waterboarding aşırı acı, kuru boğulma, akciğer hasarı ve oksijen yetersizliğinden dolayı beyin hasarı gibi etkilere neden olabilir. Bunun yanı sıra kısıtlama ile mücadele esnasında kemik kırılmalarına, daimi psikolojik hasara ve ölüme de sebep olabilir.

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