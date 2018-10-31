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Yeni özel temsilci belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği görevine Norveçli diplomat Geir O. Pedersen atandı.

android-time 23:10 31 Ekim 2018
Haberler Dünya
Yeni özel temsilci belli oldu
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği görevine Norveçli diplomat Geir O. Pedersen atandı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Özel Temsilciliği görevine 2017’den bu yana Norveç’in Pekin Büyükelçisi olan Geir O. Pedersen’i atadı.

Guterres, Suriye’deki barış arayışlarına yönelik çabaları ve bu sürece katkılarından dolayı BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya da teşekkürlerini sundu. Pedersen, bu göreve getirilen 4. özel temsilci oldu.

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MİSTURA İSTİFA ETMİŞTİ

Pedersen, daha önce ülkesinin New York’ta BM Daimi Temsilciliğini yürütmüş, Lübnan’da ise üst düzey BM yetkilisi olarak görev yapmıştı.
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görevde kaldığı 4 yılın ardından bu ay sonunda istifa edeceğini açıklamıştı.

Suriye Özel Temsilciliğine 2014 yılında atanan Mistura, bu görevi eski Cezayir Dışişleri Bakanı Lahdar Brahimi’den devralmıştı. Daha önce ise temsilcilik görevini eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan yürütmüştü. AA

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Son güncelleme: android-time 01:0001.11.2018
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