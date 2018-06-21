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Yeni Zelanda’da 28 yıl sonra bir ilk

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ardern böylece suikaste kurban giden Pakistan Başbakanı Butto'dan sonra görevi başında anne olan 2. başbakan olarak kayıtlara geçti.

android-time 10:21 21 Haziran 2018
Haberler Dünya
Yeni Zelanda’da 28 yıl sonra bir ilk
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ardern böylece suikaste kurban giden Pakistan Başbakanı Butto'dan sonra görevi başında anne olan 2. başbakan olarak kayıtlara geçti.

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, hamileliğinin 9. ayındaki Ardern’in doğum sancılarının başlamasının ardından Auckland Şehir Hastanesi’nde kontrol altına alındığı belirtildi. Kısa süre sonra ise Ardern’in bir kız çocuğu dünyaya getirdiği açıklandı.

Ardern’in 17 Haziran’da doğum yapması bekleniyordu. 37 yaşındaki siyasetçi bebeğin cinsiyeti hakkında kamuoyuna bilgi vermemişti.

Doğumun sağlıklı gerçekleşmesi halinde Ardern, Pakistan Başbakanı Benazir Butto’nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın lider oldu.

Butto, 1990 yılında başbakanlık görevini sürdürürken kızı Bahtiyar Botto Zerdari’yi dünyaya getirmişti.

Öte yandan Ardern, doğumun ardından altı haftalık dönemde başbakanlık görevini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters’in yürüteceğini açıklamıştı.

Öte yandan Yeni Zelanda kabinesinde 13 erkek 7 de kadın bakan bulunuyor.

Son güncelleme: android-time 12:4721.06.2018
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