İşte Yeşil Kart tarihleri belli oldu… Türkler de başvurabilecek

2020 yılı Çeşitlilik Vize Programı (Yeşil Kart) çekilişi için başvurular başladı. Amerika’da çalışma ve yaşama hakkı veren, bir süre sonra da ABD vatandaşı olmanın yolunu açan, “Yeşil Kart” çekilişine katılmak isteyenler 6 Kasım günü öğle saatine kadar www.dvlottery.state.gov adresinden başvurularını yapabilirler.

Amerika her yıl, farklı coğrafi bölgelerden ülke vatandaşlarına çekiliş yoluyla göçmenlik hakkı tanıyor. Ülkeler, Amerika'ya en az göç verenler arasından belirleniyor. Amerikan hükümeti Yeşil Kart başvuruları için para almıyor. Başvurular doğrudan, yani bir aracı kuruma gerek kalmaksızın yapılabiliyor.

Amerikan hükümeti, başvuru yapanları, aracı kurumlar kullanmamaları konusunda uyarıyor. Yetkililer, bu tür kurumların, başvurular sonrasında bilgi takibi amacıyla haksız kazanç elde etmeye çalışabileceklerinden endişe ediyor.

Başvuruda bulunanların soyad, ad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, başvuru kotasından yararlanılan ülke, posta adresi, ikamet edilen ülke, e-mail adresi, eğitim durumu, medeni hal, çocuk sayısı, 21 yaşından küçük çocukların ve eşin özlük bilgileri gibi bazı temel bilgileri sağlaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin fotoğrafları gerekiyor.

Çekilişe katılanlar başvuru sonunda verilen takip numarası ile Mayıs ayında açıklanacak çekiliş sonucunu ücretsiz olarak www.dvlottery.state.gov adresinden kontrol edebilir.

Yeşil Kart çekilişini kazanmak, başvuru sahiplerine sadece göçmen vizesine başvurma hakkı kazandırıyor. Göçmen vizesi onaylanıp Amerika'ya giriş yapan kişiler Amerika'da göçmenlik statüsü kazanıyor.

Yeşil Kart başvuruları ile ilgili detaylı bilgi için, tr.usembassy.gov/tr/visas-tr/immigrant-visas-tr/diversity-visa-tr/ adresini ziyaret edebilir.