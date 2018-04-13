Yetişkin filminde, “Senaryoda yoktu” davası

ABD, şaşırtıcı bir davayı konuşuyor. Yetişkin filmlerinde oynayan ödüllü aktrist Nikki Benz, alanında dünyanın önde gelen yapım şirketlerinden Brazzers'a dava açtı. Ödüllü oyuncunun dava açma sebebi ise, "senaryoda önceden yazılmadığı şekilde davranılması"ydı.

ABD’de zaman zaman gündeme gelen ‘ilginç’ davalara bugün bir yenisi eklendi. Dünyanın önde gelen yetişkin film oyuncularından Nikki Benz, 2016’da rol aldığı bir pornografik içerikli filmde şiddete maruz kaldığı için dava açmaya karar verdi.

2016 yılında oynadığı filmde senaryoda yer almayan bir şekilde şiddet gördüğünü ve şiddetten dolayı yüzünün kanadığını söyleyen Nikki Benz, cinsel içerikli yapımları üstlenen Brazzers, Brazzers’ın çatı şirketi Mindgeek, prodüktör Tony T ve rol arkadaşı Ramon Nomar’a dava açtı. Nikki Benz sahne adını kullanan Alla Montchak, “Filmin sadece sert olacağını ve filmde ne giyeceğimi biliyordum. Bütün çekimler boyunca Tony T benim kafamı tuttu ve elleriyle gözlerimi açık tuttu” ifadesini kullandı.

Los Angeles mahkemesine sunulan dava dilekçesinde Tony T’nin Benz’in yüzünü ve göğüslerini tokatlayarak, “Gözlerini aç fahişe” dediği ifade edilirken, “Film boyunca boğazladılar, vurdular ve kafasını yere ve duvara çarptılar” açıklaması yapıldı. 36 yaşındaki kadının darbelerden dolayı yüzünde kanamalar olduğu aktarılırken, kadının çekimlerin durdurulmasını istemesine rağmen devam ettiği belirtildi.

Tony T konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Vocativ isimli internet sitesine konuşan Tony T., “Eğer birini tecavüzle suçluyorsanız, bunu kanıtlarla doğru şekilde yapmalısınız. İddia edilenlerin hiçbiri yaşanmadı. Kimse kimseye vurmadı ve Benz dur dediğinde durduk” dedi.