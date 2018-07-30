Yetişkin filmlerin yıldızı maç izlerken silikonu patladı

Bir dönem yetişkin içerikli filmlerde rol alan ve bu sayede şöhrete kavuşan Lübnan asıllı ABD'li oyuncu Mia Khalifa'nın silikonu patladı. Son dönemde spor yorumculuğuna soyunan Khalifa, buz hokeyi maçı izlerken, puck (buz hokeyindeki siyah top) genç kadının sol göğsüne isabet etti. Silikonu patlayan genç kadın, "Seneye göğsümü düzelttiririm" dedi.

Pornografik içerikli filmlerde oynayarak ünlü olan oyuncu Mia Khalifa sosyal medya üzerinden herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Kişisel hesabından bir hokey maçı izlediğini aktaran 25 yaşındaki Khalifa, maç sırasında puck yani buz hokeyindeki siyah topun kendisine çarptığını söyledi.

Maçı yakından takip ettiğini söyleyen Khalifa, “Camın arkasındaydım ama puck üzerime geldi yine de. Yaklaşık 100 kilometre hızla bana çarptı ve sol göğsüme çarptı. Sanırım silikonum patladı” dedi. Khalifa, gelecek yıl tekrar estetik ameliyat olacağını söylerken, “Bu pucku sonsuza kadar saklayacağım. Bu çok güzel bir hatıra. Hem saha dışına çıkan bir puck hem de birine isabet eden bir puck bulmak oldukça zor” dedi.

Khalifa, “Canım yandı ama ben tuttuğum takım olan Washington Capitals’ın finalde kaybettiğine de tanıklık ettim. O daha acı vericiydi” dedi.