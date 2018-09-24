Yıldız futbolcu için şok iddia… 6 haftada 3 çocuğu oldu: Bu da mı gol değil?

İngiliz medyası Stoke City takımının futbolcusu Saido Berahino'nun saha dışındaki hayatıyla çalkalanıyor. Saha içinde sıkıntılı günler geçiren ve son 913 gün içinde sadece 2 gol atabilen Berahino'nun, 6 hafta içinde 3 farklı kadından çocuk sahibi olduğu iddia ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda nişanlısını aldattığı ortaya çıkan ve İngiliz basınında gündeme oturan Burundi asıllı İngiliz futbolcu, bu kez daha sansasyonel bir haberle kamuoyunun gündeminde.

Berahino’nun son 2 ay içinde 3 farklı kadından çocuk sahibi olduğu öne sürüldü. Hastane kayıtlarına göre bebeklerin doğum tarihleri ise 30 Mayıs, 15 Temmuz ve 17 Temmuz olarak belirlendi.

Berahino’nun avukatları, iki çocukla ilgili iddiaları kabul ederken, 15 Temmuz'da doğan çocuğun babasının Berahino olmadığını savundu.

30 Mayıs'ta doğum yapan Stephania Christoforou, Berahino'nun ilk çocuğunun annesi ve eski nişanlısı.

İkinci çocuğun annesi ise dava açmaya hazırlandığı için İngiliz basınına ismini vermedi. Üçüncü çocuğun annesinin ise Berahino’nun eski sevgilisi Chelsea Lovelace olduğu öğrenildi.

İngiliz basını neredeyse son 3 yıldır yalnızca 2 gol atabilen ve takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Berahino’nun saha dışında ‘hat trick’ yaptığını yazdı.