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Yıldız oyuncu Trump’ı çizdi

Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey son yıllarda resim sanatına merak saldı. 56 yaşındaki Carrey ABD Başkanı Donald Trump'ı "Oz Büyücüsü" olarak resmetti. Carrey bu tabloyu, "Batı Kanadı'nın korkunç cadısı ve Putin'in uçan maymunları" başlığıyla sosyal medyada paylaştı.

Sozcu.com.tr
android-time 17:06 20 Mart 2018
Haberler Dünya
Yıldız oyuncu Trump’ı çizdi
Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey son yıllarda resim sanatına merak saldı. 56 yaşındaki Carrey ABD Başkanı Donald Trump'ı "Oz Büyücüsü" olarak resmetti. Carrey bu tabloyu, "Batı Kanadı'nın korkunç cadısı ve Putin'in uçan maymunları" başlığıyla sosyal medyada paylaştı.

Son dönemde oyunculuğundan çok yaptığı tablolarla adından söz ettiren Jim Carrey’nin yeni tablosu tartışma yarattı. Resim sanatına duyduğu ilgiyi bazı belgesellerde ve özel röportajlarda anlatan Carrey, sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden yeni resimleri paylaştı.

carrey-reuters

Truman Show ve Maske gibi filmlerle hafızalara kazınan Carrey’nin yeni tablosu ise sosyal medyada tartışma yarattı. Carrey, ABD Başkanı Donald Trump’ı resmettiği eserine, “Batı Kanadı’nın korkunç cadısı ve Putin’in uçan maymunları” başlığını attı. Carrey, Trump’ın tablosundan bir gün önce de Beyaz Saray’ın Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders’ı çizmiş ve büyük tepki çekmişti.

Carrey'nin, açıklama yapmadan paylaştığı fotoğrafta Sanders'tan ilham aldığı iddia edildi.

Carrey’nin, açıklama yapmadan paylaştığı fotoğrafta Sanders’tan ilham aldığı iddia edildi.

Trump’ı yemyeşil bir şekilde resmeden Carrey, ABD Başkanı’nın sık sık “Cadı avı” kavramını kullanmasından dolayı böyle bir tablo çizdiğini de dile getirdi. Carrey, Sanders’tan ilham aldığı iddia edilen tabloyu, “Canavar” şeklinde paylaşmış ve bu açıklama büyük bir tepki çekmişti. Carrey daha sonra, Sanders’tan ilham alıp almadığına dair bir açıklama yapmadığını söyledi.

Son güncelleme: android-time 17:1020.03.2018
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