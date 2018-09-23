Yıldız şarkıcının zor anları… Kameralar karşısında güçlükle tuttu

Popüler müzik kültürünün parlayan isimlerinden Nicki Minaj önceki gün katıldığı Versace defilesinde zor anlar yaşadı... Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen etkinlikte dar bir kıyafet giyen 35 yaşındaki şarkıcı göğüslerinin açılmasını güçlükle engelleyebildi.

Milano Moda Haftası yıldız isimleri ağırladı… Önceki gün ünlü tasarımcı Donatella Versace, 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı. Defileyi pop müziğin yıldız isimleri Rita Ora ve Nicki Minaj da en ön sırada oturarak izledi. Birbirinden çılgın tasarımları giyen iki şarkıcı basının ilgi odağı oldu.

Fakat kameraların karşısında Minaj zor anlar yaşadı. Üzerindeki kıyafetle birlikte korse giyen ve derin göğüs dekoltesine sahip olan kıyafet nedeniyle Minaj sık sık eliyle göğüslerini kapatmak zorunda kaldı. Flaşlar patlarken eliyle göğüslerini kapatan Minaj bazı karelerde ise kendine güvenerek poz vermeyi ihmal etmedi.