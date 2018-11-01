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Yıldızların antrenörü evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yıldızları zayıflatarak ve forma sokarak şöhret olan vücut geliştirici ve antrenör Mandy Blank evinde ölü bulundu. Hizmetçisi tarafından banyoda cansız halde bulunan 42 yaşındaki Blank'in otopsi ve toksikoloji raporu bekleniyor.

android-time 07:49 1 Kasım 2018
Haberler Dünya
Yıldızların antrenörü evinde ölü bulundu
Dünyaca ünlü yıldızları zayıflatarak ve forma sokarak şöhret olan vücut geliştirici ve antrenör Mandy Blank evinde ölü bulundu. Hizmetçisi tarafından banyoda cansız halde bulunan 42 yaşındaki Blank'in otopsi ve toksikoloji raporu bekleniyor.

Aralarında Mickey Rourke, Matt LeBlanc, Jared Leto, Dave Navarro ve Alex Rodriguez gibi Hollywood ve rock dünyasının önde gelen isimlerini forma sokarak tanınan “ünlülerin antrenörü” Mandy Blank Los Angeles’taki evinde ölü bulundu.

Mandy Blank'i sosyal medya üzerinden yaklaşık 80.000 kişi takip ediyordu.

Mandy Blank’i sosyal medya üzerinden yaklaşık 80.000 kişi takip ediyordu.

Eve gelen hizmetçisi tarafından banyoda cansız halde bulunan 42 yaşındaki Blank ile ilgili ön raporda, intihar ya da cinayet ihtimali üzerinde durulmadığı belirtildi. Magazin ağırlıklı haberleriyle bilinen TMZ’nin aktardığı haberde Blank’in evinde uyuşturucu, hap ya da alkol bulunmadığı belirtilirken, otopsi ve toksikoloji raporu sonrasında ölüm sebebi netlik kazanacak.

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