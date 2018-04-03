Yıllarca cinsel içerikli film bağımlılığı yaşayan kadın kocası sayesinde bu dertten kurtuldu

ABD'de yaşayan Erica Garza isimli kadın, ergenlik döneminden başlayarak 30'lu yaşlarının başına kadar süren cinsel içerikli film bağımlılığını nasıl yendiğini yazdığı kitap ile anlattı.

ABD’de yaşayan Erica Garza uzun yıllar boyunca cinsel içerikli film bağımlılığından kurtulmak için mücadele verdi. Bali’de yaptığı bir tatilde şimdi kocası olan adamla tanışmasının ardından her şey değişti.

KOCASIYLA TANIŞINCA KURTULDU

Genç kadın, bu sorunu atlatış sürecini ‘”Getting Off” (Paçayı Sıyırmak) isimli kitabında anlattı. Kocasıyla tanıştığı anda kendisiyle neden cinsel içerikli film bağımlısı olduğu konusunda derin bir sohbete giriştiğini anlatan Garza, kocasıyla konuşmalarının kendisine bu alışkanlıktan kurtulmak için yardımcı olduğunu söyledi.

YOGA DA YARDIMCI OLMUŞ

Garza, kocasına duyduğu aşkın yanı sıra yoga seansları ve terapi sayesinde bu bağımlılığından kurtulduğunu dile getirdi. Garza, bu sorunun kökenlerine inme ve bundan kurtulma konusunda kocasının kendisine çok katkıda bulunduğunu söyledi. “Çok normal bir hayat yaşadım. Beni çok seven ebeveynlerim vardı ve cinsel konuda travmatik bir şey yaşamadım. Ancak bu konuda neden başarısız oldum bilmiyorum” diye konuştu.