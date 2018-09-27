Yıllardır araştırılıyordu… İşte dünyanın en büyük kuşu!

İngiltere'de bilim adamları 'dünyanın en büyük kuşu'nun üç metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında nesli tükenmiş bir kuş türü olduğunu keşfetti.

Londra Zooloji Enstitüsü araştırmacıları yıllar süren çalışmaların sonucunda dünyanın en büyük kuşunun ‘Vorombe titan’ ismini verdikleri 3 metre boyunda ve 800 kilo ağırlığında olan nesli tükenmiş bir canlı olduğunu saptadı.

Şimdiye kadar Madagaskar’da yaşamış 400 kilo ağırlığında ‘fil kuşlarının en büyük kuş olduğu sanılırken yeni yürütülen araştırma sonucunda en büyük kuşun gene Madagaskar’da yaşamış ve nesli tükenmiş 800 kilogramlık bir kuş türü olduğu belirlendi.

Londra Zooloji Enstitüsü’nden araştırmanın baş yazarı James Hansford, Vorombe titan’ın Madagaskar’da 1200 yıl öncesine kadar yaşadığını ifade ederek, bu büyük kuşun diğer kuşlar gibi bitki, meyve, tohum ve yaprakla beslendiğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları “Royal Society Open Science” dergisinde yayımlandı.