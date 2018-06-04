Yine göçmen faciası: 48 kişi hayatını kaybetti

Tunus hükümeti, ülkenin doğu kıyısı açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu en az 48 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tunus ve başka ülkelerin vatandaşı olan göçmenlerin 67’sinin de sahil güvenlik tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Tunus, Libya’da göçmenleri köleleştiren, işkence yapan ve öldüren insan kaçakçılarına karşı harekete geçilmesinin ardından, son bir yıldır Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlerin kullandığı yeni bir rota oldu.

İçişleri Bakanlığı alabora olan teknedeki 180 kişinin 100’ünün Tunus vatandaşı olduğunu açıkladı.

Teknenin battığı sırada Kerkennah Adaları’nın beş, Sfax kentinin de 16 mil açığında olduğu belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir göçmen, teknenin kaptanının sahil güvenlik tarafından göz altına alınmamak için tekne batmaya başladıktan sonra kaçtığını söyledi.

Bir başka kazazede göçmen Wael Ferjani de teknenin maksimun kapasitesinin 90 kişi olduğunu söyledi ve “Kaçabilenler kaçtı, diğerleri boğuldu, sabah beşe kadar yardım bekledik, sonra balıkçılar, daha sonra da ordu geldi” dedi.

İşsiz Tunuslular ve diğer Afrika ülkelerinin vatandaşları sık sık derme çatma teknelerle Tunus’tan Sicilya’ya geçiyor.

İtalya’nın yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini de Sicilya’ya yaptığ ziyarette adanın “Avrupa’nın mülteci kampı” haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Bu arada Antalya’da da altısı çocuk, dokuz Suriyeli benzer bir olayda hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı’na göre ölen çocukların en büyüğü 14, en küçüğü ise üç yaşındaydı.

Altı yetişkin sağ kurtarılırken, sağ kalan yetişkinlerden ikisi ölen beş çocuğun anne ve babasıydı.

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre bu yıl şu ana dek 32 bin kişi deniz yoluyla Avrupa’ya ulaştı, 660 kişi de yolda hayatını kaybetti. (BBC Türkçe)