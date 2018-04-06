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Yok artık Selman! Eğer doğruysa…

Suudi Arabistan, uzun süredir sayısız yaptırım uyguladığı ve ablukaya aldığı Katar'ı, şimdi de "çılgın projesiyle" kara bağlantısını kesip ada haline getirmeyi planlıyor.

android-time 15:02 6 Nisan 2018
Haberler Dünya
Yok artık Selman! Eğer doğruysa…
Suudi Arabistan, uzun süredir sayısız yaptırım uyguladığı ve ablukaya aldığı Katar'ı, şimdi de "çılgın projesiyle" kara bağlantısını kesip ada haline getirmeyi planlıyor.

Arab News sitesi, Suudi Arabistan’ın Arapça yayın yapan kaynaklarına dayanarak, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yeni bir turizm projesini duyurdu.

Sputnik’in aktardığı habere göre proje, Suudi Arabistan’ın doğu yakasından Katar sınırını da kapsayacak şekilde deniz kanalı geçmesini içeriyor. Bu da Katar’ın anakarayla bağlantısının kopmasıyla ada haline gelmesi anlamını taşıyor.

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ONAY ALIRSA 12 AY İÇİNDE TAMAMLANABİLİR

60 kilometre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olması planlanan kanalın, sadece 12 ay içinde tamamlanabileceği söyleniyor.

Başlangıç maliyeti 2.8 milyar dolar olarak hesaplanan projeyi 9 şirketli bir Suudi yatırım konsorsiyumu üstlenmiş gözüküyor.

Hayata geçmesi için resmi onay ve ruhsat verilmesi bekleniyor.

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Son güncelleme: android-time 15:1006.04.2018
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