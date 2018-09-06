Yokluktan herkes mucit oldu… Bütün ülke bunu kullanıyor

Tüm dünyada cinsel hastalıklardan korunmak için kullanılan prezervatifler, kaynaklara sınırlı erişimi bulunan Küba halkı tarafından birbirinden farklı yerlerde kullanılıyor. Reuters'ın görüntülediği Kübalılar, balıkçılıktan şarap üretimine kadar birçok alanda prezervatiften faydalanıyor.

ABD ile yıllarca süren ticari ambargo Küba halkının birçok temel maddeye ulaşmasını engelledi. Ancak bu sıkıntı, yerel halkı birçok sıra dışı yöntem geliştirmeye de yöneltti.

Aylık gelirin ortalama 30 dolar olduğu Küba’da, birçok ürün belirli zamanlarda ülkeye gelse de, karaborsadan yüksek fiyatlara almak herkes için mümkün olmuyor.

Ancak ülkede üretimi yaygın olan ve oldukça ucuz olan bir ürün dikkati çekiyor: Prezervatif. 3 kutusu 1 Küba pesosuna satılan prezervatif, Kübalılar tarafından birçok alanda kullanılıyor.

Reuters, başkent Havana’da bu sıra dışı yöntemleri kullanan kişileri görüntüledi. Havana’da bir kuaför salonu işleten Sandra Hernandez, saç bandı olarak kullandığı prezervatiflerle ilgili, “Müşterilerimize elimizde malzeme yok diye yakınamayız. O yüzden alternatif üretmek zorundaydık” diyor.

Konser ve doğum günü partilerinde balon olarak da kullanılan prezervatifler, balık tutanların da gözdesi. Sahildeki balıkçılar, şişirdikleri prezervatifleri yem taktıkları kancalarıyla beraber denize atıyor. Angel Luis Nunez isimli balıkçı, “Amaç daha büyük balık yakalamak” ifadelerini kullanıyor.

Prezervatiflerin kullanıldığı en ilginç yöntemlerden biri de şarap üretimi. Havana’daki evinde üretim yapan Orestes Estevez, prezervatiflerin fermente işlemine yardım ettiğini belirtiyor: “Büyük damacanaların üzerine ucu hafifçe delinmiş prezervatif koyuyoruz. Bu sayede şarap daha iyi fermente oluyor. Fermente işlemi bittikten sonra da damacanalar üzerindeki baloncuk sönüyor.”