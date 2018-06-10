Yol kenarında güpegündüz ilişkiye girdiler

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Hindistan'da göreni şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Hindistan'ın en büyük kenti Mumbai'in güneyinde bir çift gündüz vakti yol kenarında cinsel ilişkiye girerken görüldü. Yoğun trafiğin olduğu cadde kenarında birçok insan fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca polis olay yerine geldi. Kadın yakalanırken, adamın turist olduğu ve kaçtığı iddia edildi.

Hindistan basını güpegündüz yol kenarında cinsel ilişkiye giren çifti konuşuyor… 18 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan Mumbai’in güneyindeki Marine Yolu üzerinde bugün bir çift cinsel ilişkiye geçerken görüntülendi. Yoldan geçen binlerce arabaya aldırış etmeden yol kenarında ilişkiye giren çiftin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve pek çok insan durumu polise şikayet etti.

Şikayetler üzerine harekete geçen polis olay yerine gitti fakat sadece kadını orada bulabildi. Hindistan’ın çok izlenen TV kanalı NDTV, polisin sadece kadını yakalayabildiğini, adamın kaçtığını aktarırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, adamın başka bir ülkenin vatandaşı olduğunu ve araştırmaların devam ettiğini açıkladı. Sorgulanan kadın ise çiftin sevişmediğini sadece öpüştüğünü iddia etti.

Bu gelişme üzerine kadın hakkında yasal süreç başlatılmazken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin burada yapılacağı aktarıldı.

