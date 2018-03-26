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Yoldaki çukurdan bıktı! Çözümü ise şaşırttı

ABD'de bir adamın yollardaki çukurlara dikkat çekmek için seçtiği yöntem şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr
android-time 11:11 26 Mart 2018
Haberler Dünya
Yoldaki çukurdan bıktı! Çözümü ise şaşırttı
ABD'de bir adamın yollardaki çukurlara dikkat çekmek için seçtiği yöntem şaşkınlık yarattı.

Michigan eyaletinin Trenton bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Andrew, otomobilinin sürekli yollardaki çukurlara girmesi üzerine harekete geçti.

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Bu durumu esprili bir dille duyurmak isteyen Andrew, kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem seçti. Bir kutu mısır gevreği ve sütü yanına alan Andrew, aracıyla her gün geçtiği yoldaki bir çukurun önüne gitti.

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Mısır gevreğini ve sütü çukura dolduran Andrew, ‘sabah kahvaltısını’ bu şekilde yaptı. O anları kameraya da kaydeden Andrew sosyal medyada paylaşırken, görüntüler büyük ilgi topladı.

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