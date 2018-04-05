Yoldaki çukurlardan bıktı… Çözümü ise herkesi şaşırttı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de son dönemde her köşe başında ya da bir yolun ortasında çiçek görmek mümkün. Bir anda her yeri saran çiçeklerin sırrı ise kısa süre önce başlatılan toplu bir hareket...

Brüksel’de yaşayan Anton Schuurmans isimli vatandaş, şehrin her noktasında giderek artan çukurlardan şikayetçi. Çukurlar nedeniyle rahat şekilde araba kullanamadığını, bisiklete binemediğini ya da yolda yürüyemediğini söyleyen Schuurmans, yetkililerin ilgisini bu konuya çekebilmek için ilginç bir yöntem buldu. Yaşadığı bölgede bulduğu her çukura çiçek diken Schuurmans, suyunu verdikten sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Bu hareket o kadar beğenildi ki, birçok Brükselli Schuurmans’a destek olup çukurlara çiçek dikmeye başladı. Kısa sürede çığ gibi büyüyen destekler sayesinde, Brüksel’in her noktası çiçeklerle doldu.