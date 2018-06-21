Yolsuzluk iddianamesi hazır… Resmen suçlandı!

İsrail'de başsavcılık, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun eşi Sara'yı, başbakanlık konutu için 100 bin dolarlık yemek sipariş ederek devletin parasıyla yolsuzluk yapmakla resmen suçladı.

İsrail first lady’si Sara Netanyahu ve başbakanlık ofisinin eski bir yöneticisi hakkında başbakanlık konutunda kadrolu aşçı olmasına rağmen gurme şeflere 100 bin dolarlık yemek siparişi verdikleri ve böylece ilgili düzenlemeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Sputnik’in aktardığına göre Başsavcı Avihai Mandelbilt’in hazırladığı iddianamede, başbakanlık konutundan devletin parasıyla yüz binlerce şekellik yemek siparişi verilerek sistematik yolsuzluk yapıldığı suçlamasına yer verildi.

Kudüs Sulh Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, Sara Netanyahu’nun yanısıra eski Başbakanlık Ofisi Genel Direktör Yardımcısı Ezra Saidoff da nitelikli dolandırıcılık ve güveni suistimalle itham edildi. Saidoff’a ayrıca evrakta sahtecilik suçlaması da yöneltildi.

Başsavcılık ”Sara Netanyahu, Ezra Saidoffile birlikte, restoranlarda 350 bin şekelden daha büyük miktarda yüzlerce yemek siparişinin kaynağı olarak bakanlık fonlarını yolsuz şekilde elde edebilmek için çalıştı. Aşçı istihdam ederken pişmiş yemek siparişini yasaklayan kuralları kasten baypas etti. Bu amaçla evrakta sahtecilik yapıp bakanlığı yanlış yönlendirdi” açıklamasını yaptı.

İsrail’in Haaretz gazetesi de iddianameyle ilgili şu bilgileri paylaştı: ”Sara Netanyahu, başbakanlık konutu çalışanlarına konutta tüketilmek üzere yemek sipariş edilmesi emri verdi. 2010-13 yılları arasında gurme restoranlardan 350 bin şekellik (96 bin dolar) yemek sipariş edildi. Bu, konutun kadrolu aşçı çalıştırdığı dönemde dışarıdan yemek sipariş etmesini yasaklayan kuralların ihlalidir.”

Soruşturmacılar, Sara Netanyahu’nun konutta aşçı çalıştırıldığının gizli tutulması emri verdiğine dair kanıtlar topladı. Buna göre başbakanın eşi, konutta aşçı istihdam ederken dışardan yemek sipariş etmenin kural ihlali olduğunu biliyordu.