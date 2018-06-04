Yolsuzluk ortaya çıktı, Japon bakan 1 yıllık maaşından feragat etti

Japonya'da Maliye Bakanlığı'nın, Başbakan Şinzo Abe'nin eşinin adının geçtiği arazi satışında belgelerin tahrif edilmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Maliye Bakanı Taro Aso, 2016'da yapılan satışla ilgili belgelerin tahrif edilmesinde rolü olan 20 bürokratın cezalandırılacağını, kendisinin de 1 yıl boyunca maaşından feragat edeceğini açıkladı.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Osaka bölgesinde devlete ait bir arazinin 2016 yılında Başbakan Abe’nin eşi Akie Abe’nin onursal yönetim kurulu üyesi olduğu bir özel okula bedelinin altında satılmasıyla ilgili soruşturma sonucunda, bakanlık bürokratlarının satışta siyasi nüfuz girişimine işaret edebilecek kanıtları gizlemek üzere belgelerde değişiklik ve düzeltmeler yaptıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Söz konusu müdahalenin, o dönemde Maliye Bakanlığının devlet varlıklarından sorumlu biriminin başında olan Nobuhisa Sagawa’nın talimatıyla yapıldığı belirtildi. Sagawa’nın astı olan bürokratlara belgelerde Başbakan Abe’nin konu hakkında mecliste verdiği ifadeyle çelişen herhangi bir unsur olmaması için belgelerin ‘kontrol edilmesini’ telkin ettiği ifade edildi.

Söz konusu belgelerde nelerin değiştirildiğine dair bilgi verilmedi.

Geçen yıl emekli olduğu için artık bakanlıkta çalışmayan Sagawa’ya 3 ay uzaklaştırma cezası verildiği, söz konusu cezanın maaş karşılığı olan bedelin bürokratın emekli ödeneğinden kesileceği belirtildi. Sagawa dışında belgelerde değişiklik yapılmasında sorumluluğu tespit edilen 19 bürokrata daha geçici uzaklaştırma cezaları verildi.

Başbakan Abe, popülaritesine ciddi zarar veren skandalla ilgili mecliste verdiği ifadede kendisinin ve eşinin satışla doğrudan veya dolaylı bir ilgisinin bulunmadığını savunmuştu.