Youtube saldırganı Nasim Aghdam kimdir? İşte tüm bilinmeyenleri…

Video platformu YouTube'un ABD'nin California eyaletinde bulunan merkezine silahlı saldırı düzenleyen Nasim Aghdam YouTube üzerinde veganlık, hayvan hakları, spor ve Pers kültürüyle ilgili içeriklerin olduğu bir kanalının bulunduğu belirtildi. Peki Nasim Aghdam kimdir? İşte Nasim Aghdam hakkında tüm merak edilenler...

Youtube saldırganı Nasim Aghdam’ın saldırının ardından cansız bedeni bulundu. Youtube’un genel merkezine silahlı saldırı düzenleyen 39 yaşındaki Nasim Aghdam 3 kişiyi yaraladı. ABC'ye konuşan iki polis, olayın terör ile bir ilişkisinin olmadığını söyledi. İşte Nasim Aghdam kimdir sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenler…

NASİM AGHDAM KİMDİR?

Dün gece ABD, sosyal medya platformu YouTube’a düzenlenen saldırıyı konuşuyor… California’da yaşanan saldırıda 3 kişiyi yaralayan ve daha sonra intihar ettiği belirlenen saldırganın Güney California’da yaşayan Nasim Aghdam olduğu ortaya çıktı. YouTube’un ofisinde silahlı saldırı düzenleyen Aghdam’ın YouTube üzerinde veganlık, hayvan hakları, spor ve Pers kültürüyle ilgili içeriklerin olduğu bir kanalının bulunduğu belirtildi.

İki kadın ve bir erkeği vuran saldırganın Google’ın bir şirketi olan YouTube’un merkez binasına girdikten sonra ateş açtığı açıklandı. Aghdam’ın yoğun bir internet kullanıcısı olduğu ve 2011’den beri “Nasim Wonder1” lakabıyla video çekerek yüklediği açıklandı. Aghdam’ın internet üzerindeki videolarının ve hesabının saldırı sonrasında silindiği aktarıldı.

Aghdam’ın 2017 Ocak ayında paylaştığı bir videonun YouTube tarafından silindiğini ve engellendiği konusunda sık sık eleştirdiği belirtilirken, bazı spor ve antrenman videolarının uygunsuz olduğu için yasaklanmasından rahatsız olduğunu ve Miley Cyrus ve Nicki Minaj gibi yıldızların uygunsuz videolarına izin verilmesini eleştirdiği ortaya çıktı.

Kişisel blogunda, “Gerçek dünyada ifade özgürlüğü yok, söylediğiniz her şey baskı altına alınıyor. YouTube’da ya da diğer sitelerde eşit büyüme fırsatı yok” ifadelerini kullanmış. Saldırganın Instagram hesabında hayvan hakları için mücadele ettiği ve PETA’nın bazı etkinliklerine katıldığı görülüyor.

YOUTUBE MERKEZİNDE SİLAH SESLERİ