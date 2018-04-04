Youtube saldırganının kimliği açıklandı… Nefret ediyormuş

Video platformu Youtube'un genel merkezine silahlı saldırı düzenleyen ve 3 kişiyi yaralayan zanlının kimliği açıklandı. 39 yaşındaki Nasim Aghdam, saldırının ardından cansız bedeni buldu. ABD basını kadının intihar ettiğini yazdı.

San Bruno Polis Şefi Ed Barberini, silahlı saldırgan olduğuna inanılan bir kadının binada ölü bulunduğunu ve ölümün “kendisi tarafından açılan bir yaradan kaynaklandığını” söyledi. Amerikan basını kadının intihar ettiğini duyurdu. Olayda 3 kişi yaralanırken, bir kişinin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Zanlının kimliği ABC televizyon kanalı tarafından Nasim Aghdam olarak açıklandı. ABC’ye konuşan iki polis, olayın terör ile bir ilişkisinin olmadığını söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre 39 yaşındaki kadının San Diego’da yaşadığı öğrenildi. Video devini kendi paylaştığı videoları sansürlemekle suçlayan Aghdam’ın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Aghdam’ın videoları karşılığında Youtube’dan ücret almamaktan da şikayetçi olduğu ‘şirketten nefret ettiği’ öğrenilirken, kadının babasının saldırıdan önce polise ihbarda bulunduğu da iddia edildi.