Youtube’da inanılmaz hata… Fragman yerine tüm filmi yüklediler

Dünyanın en büyük yapımcı şirketlerinden Sony Pictures, geçen yıl piyasaya çıkardığı "Khali the Killer"adlı filmin fragmanı yerine 'yanlışlıkla' tüm filmi YouTube'a yükledi.

Altı saat sonra kaldırılan filmi bu süre içinde 11 bin kişi izledi. Bazı eleştirmenler, Kasım’dan beri internetten parayla izlenebilen ve DVD’si satılan filmin bir pazarlama taktiği olarak bilinçli şekilde YouTube’a konmuş olabileceğini öne sürüyor.

Ancak Independent gazetesi, bunun Sony gibi büyük bir stüdyo için riskli bir girişim olduğunu ve şirketin olayın nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için inceleme başlatmış olabileceğini yazdı.

Eleştirmenlerden iyi yorumlar almayan filmin IMDB puanı 10 üzerinden 3,8.

Film kiralık katilliği bırakarak aşçılık yapmaya karar veren bir adamın Alzheimer hastası büyükannesine yardım etme çabasını konu alıyor