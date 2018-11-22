Yüksek Mahkeme Başkanı sonunda patladı: Obama’nın, Bush’un adamı değiliz

ABD Yüksek Mahkemesi ile Başkan Trump arasında göçmen kriziyle başlayan gerginlik devam ediyor. Trump'ın geçtiğimiz günlerde bir yargıç için sarf ettiği 'Obama yargıcı' ifadesine Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts'tan yanıt geldi.

Trump’ın kendi politikası aleyhine imza atan bir yargıç için kullandığı ifadeyi eleştiren Roberts, “Bizde Obama, Trump, Bush ya da Clinton yargıçları yok. Sadece kendilerine başvuranlara eşit hak sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapan olağanüstü yargıçlarımız var. Bağımsız yargıya hepimizin müteşekkir olması gerekir” dedi.

ABD Başkanı Trump ise Roberts’ın bu cevabını da eleştirerek “Roberts yanılıyor” dedi.

Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Üzgünüm John Roberts ama ‘Obama yargıçlarınız’ var ve bu yargıçlar ülkemizin güvenliğinden sorumlu kişilerden çok daha farklı bir bakış açısına sahipler. 9. Gezici Temyiz Mahkemesi ‘bağımsız bir mahkeme’ olsaydı çok iyi olurdu…” ifadelerini kullandı.

Trump, mahkemenin verdiği kararın ABD’nin güvenliğini tehlikeye attığını da iddia ederek kararı “çok tehlikeli ve akılsızca” olarak niteledi.

Mahkeme Trump’ın göçmenlerin sığınma başvurusunda bulunmasını engelleyen politikası aleyhinde bir karara imza atmıştı.

Kararın ardından Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ciddi bir şikayette bulunacağım çünkü biz 9. Mahkeme’de hiçbir davayı kazanamıyoruz ve bu rezillik… Kararı veren yargıç bir Obama yargıcı. Size söylüyorum, artık işler böyle yürümeyecek” demişti.

Söz konusu karar, Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye doğru gitmekte olan göçmen kafilesiyle ilgili. Göçmenleri “işgalciler” olarak tanımlayan Trump, 9 Kasım’da imzaladığı bildirge ile ülkeye kaçak yollardan girenlerin sığınma başvurusunda bulunma hakları olmayacağını açıklamıştı.

Trump ayrıca göçmenleri durdurmak için Meksika sınırına 10-15 bin asker gönderileceğini belirtmişti.

‘ARTIK YETER DEDİ’

9 üyeli ABD Yüksek Mahkemesi’nin ABD Başkanı’nın sözlerine kamuoyu önünde doğrudan cevap vermesi sık rastlanan bir durum değil.

Reuters haber ajansına konuyu değerlendiren George Mason Üniversitesi’nden hukuk profesörü Ilya Somin, “Roberts, Trump’a sorumlu bir siyasi söylemin sınırlarını aştığının sinyalini vermek istedi. Mahkeme Başkanı uzun zamandır cevap vermiyordu ama sanıyorum ki bir noktada ‘artık yeter’ dedi ve bir şeyler söyleme ihtiyacı hissetti” dedi.

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