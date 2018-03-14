Yumurta şeklindeki kafatasının sırrı çözüldü

1500 yıllık kafatasını inceleyen uzmanlar, sıra dışı şeklinin sırrını çözdü.

Almanya’da Ulusal Bilim Akademisi uzmanları, 1500 yıllık olduğu düşünülen bir kafatasının sırrını çözdü.

Yumurta şeklindeki kafatasının dünya dışı bir varlık olma ihtimalini araştıran uzmanlar, yaptıkları testler sonucunda buluntuların bir kadına ait olduğunu ortaya çıkardı.

Kafatasının bu şekli almasındaki sebebin bebeklik döneminde kullanılmış olan bir tür maske olduğunu düşünen uzmanlar, bunun bir çeşit statü sembolü olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.